Парк Монрепо в Выборге на два года закроют на реставрацию

Парк Монрепо в Выборге с апреля на два года закроют на реставрацию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова

"В 2017 году на территории города в рамках соглашения министерства культуры и Всемирного банка реализуется два инвестиционных проекта. Один из них - реставрационные работы в парке Монрепо для восстановления его исторического облика. В 2015 году по проекту была получена положительная госэкспертиза, в 2016 году состоялся конкурс по выбору генподрядчика. В апреле начнутся восстановительные работы", - рассказал Орлов.

Глава комитета по культуре Ленобласти Валерий Чайковский уточнил, что на работы в Монрепо банком будет выделено 2 млрд рублей кредита, еще 200 млн на проект направит бюджет региона. По его словам, работы в парке займут около двух лет, на это время доступ на объект будет ограничен.

"Там будут пилиться старые деревья, высаживаться новые, будет планировка, будет строиться оранжерея новая, создаваться хозяйственные постройки. Как сейчас, он, конечно, не будет работать. Если какую-то часть парка будут открывать, то это будет решать его руководство. С апреля парк закрывается", - отметил Чайковский.

Монрепо - единственный в России скальный пейзажный парк, его общая площадь составляет 180 га. Парк состоит из исторической и природной зон. Его история связана с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году.

В начале XIX века здесь был построен Усадебный дом и Библиотечный флигель, а позже в парке появились мостики, павильоны и другие объекты. До 1939 года в усадьбе жили родственники барона Николаи. В конце 80-х годов был образован Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.