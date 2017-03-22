ФАС и прокуратура проверяет "Дирекцию театрально-зрелищных касс"

Федеральная антимонопольная служба и прокуратура проверяет "Дирекцию театрально-зрелищных касс". Поводом для проверок стала жалоба компании Ticketland на монополизм "ДТЗК".

Кроме того, Ticketland ("Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс") обратилась с открытым письмом к общественности и губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся на билетном рынке Петербурга.

В столичной компании считают, что билетный рынок Петербурга "практически монополизирован": продажу билетов на все зрелищные мероприятия контролирует "ДТЗК", имея при этом крупную сеть касс - 63 отделения. Более того, дирекция ведет учет продаж через 44 партнерские кассы и интернет-площадку bileter.ru.

В письме говорится, что ситуация вынуждает зрителей покупать билеты по завышенным ценам, что отличается от практик других российских крупных городов, где билеты предлагаются без переплат, а комиссия, взимаемая с театров, значительно ниже.

История противостояния двух дирекций началась еще в прошлом году - Ticketland хотела выйти на петербургский рынок, однако столкнулась с рядом трудностей. В итоге, театры начали отказываться от сотрудничества и даже от общения с представителями компании.

"ДТЗК" уже прокомментировала критику в свой адрес - в компании отвергли обвинения в монополизме. При этом "ДТЗК" признала, что ФАС и прокуратура ведут проверки по жалобе Ticketland.