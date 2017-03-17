Петербуржцам хотят запретить держать кошек и собак в парадных. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания, пишет "Фонтанка.ру".

Парламентарии предложили поправки к федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Согласно им, органы местного самоуправления должны будут вести реестр домашних животных. При этом для собак предполагается не только регистрация, но и процедура мечения – с помощью ошейника, клейма или чипа.

Также поправками предлагается запретить содержать животных в помещениях, которые являются общим имуществом собственников жилья. Таким образом, людям, которые держат собак и кошек в парадных, придется забрать их домой или сдать в приют.

Кроме того, законопроект обяжет владельцев животных следить за соблюдением чистоты на общедомовой территории. Планируется, что ЗакС обсудит свои поправки на заседании 22 марта и сразу отправит их в Госдуму.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму еще в 2010 году и был принят в первом чтении в марте 2011 года. В феврале 2017 года ЗакС обратился к Госдуме с просьбой ускорить его рассмотрение.