С 15 марта петербуржцев будут штрафовать за выход на лед - уже с завтрашнего дня находиться на льду водоемов будет незаконно, начнет действовать официальный запрет. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

В связи с потеплением толщина льда на каналах и озерах стремительно уменьшается. Возникает риск провалиться в ледяную воду, несмотря на обманчиво кажущийся прочным лед. Нарушителей ждет штраф. Например, выезд на лед на транспорте обойдется в 1500-2500 рублей.

Спасатели призывают горожан соблюдать правила и не рисковать своей жизнью. Для устранения подобных нарушений сотрудники МЧС будут ежедневно мониторить водоемы города, а также усилят рейды по акватории Финского залива.