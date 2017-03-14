Новую сцену МДТ достроит компания Ротенберга

Конкурс на достройку новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы, МДТ) за 2,08 млрд рублей выиграла компания "Трансепт групп", 75% акций которой принадлежит Борису Ротенбергу. Подрядчик должен будет сдать здание к 14 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания была единственной, подавшей заявку на участие. В ближайшие 10 дней ФАС определит законность конкурса с участием одного поставщика услуг. Заказчик строительства новой сцены МДТ - Северо-Западная дирекция Министерства культуры.

В декабре 2016 года дирекция расторгла контракт с предыдущим подрядчиком "Стройсоюз СВ" из-за того, что были сорваны сроки выполнения работ на 2016 год. ФАС внесла "Стройсоюз СВ" в реестр недобросовестных поставщиков.

Новая сцена театра строится на Звенигородской улице, 7. Она включит бывшие казармы Семеновского полка и новое здание за ними. Проект разработала студия Михаила Мамошина, основной зал будет вмещать 600 зрителей. Также в проекте предусмотрена многофункциональная площадка black box.