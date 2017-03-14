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Новую сцену МДТ достроит компания Ротенберга

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Спектакль на сцене МДТ
© Фото: Игорь Руссак / РИА «Новости»

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Сцена строится на Звенигородской улице, основной зал будет вмещать 600 зрителей.

Конкурс на достройку новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы, МДТ) за 2,08 млрд рублей выиграла компания "Трансепт групп", 75% акций которой принадлежит Борису Ротенбергу. Подрядчик должен будет сдать здание к 14 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания была единственной, подавшей заявку на участие. В ближайшие 10 дней ФАС определит законность конкурса с участием одного поставщика услуг. Заказчик строительства новой сцены МДТ - Северо-Западная дирекция Министерства культуры.

В декабре 2016 года дирекция расторгла контракт с предыдущим подрядчиком "Стройсоюз СВ" из-за того, что были сорваны сроки выполнения работ на 2016 год. ФАС внесла "Стройсоюз СВ" в реестр недобросовестных поставщиков.

Новая сцена театра строится на Звенигородской улице, 7. Она включит бывшие казармы Семеновского полка и новое здание за ними. Проект разработала студия Михаила Мамошина, основной зал будет вмещать 600 зрителей. Также в проекте предусмотрена многофункциональная площадка black box.

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