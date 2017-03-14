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«Роскосмос» объявил набор в отряд космонавтов для полетов к Луне

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© Фото: artemjew.ru

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Кандидаты могут подать документы в течение четырех месяцев, после чего начнется процедура отбора.

«Роскосмос» сегодня, 14 июля, объявил набор в отряд космонавтов для полетов к Луне. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Победители конкурса - шесть-восемь человек - дополнят отряд космонавтов «Роскосмоса» и станут первыми пилотами нового корабля «Федерация», который пока находится в стадии разработки. Участники отряда первыми из россиян отправятся на Луну, пилотируемая миссия планируется на 2030-ые годы.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов, в том числе отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, а также медицинское обследование. На место в отряде космонавтов могут претендовать граждане России не старше 35 лет с высшим образованием.

Приоритетом пользуются специалисты с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Кандидаты также должны знать английский язык и «иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой». ТАСС пишет, что кандидаты могут подать документы в течение четырех месяцев, после чего начнется процедура отбора.

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