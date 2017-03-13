На Петербург 14 марта вновь опустится густой туман. Такая погода продолжится в Северной столице третий день подряд из-за температурных «качелей».

В ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу говорится, что во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

«Ветер юго-западный, южный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью до трех градусом мороза, днем - от двух до четырех градусов тепла», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах ночью и в утренние часы. Атмосферное 14 марта будет понижаться.

При сильном тумане МЧС рекомендует отложить поездку на личном транспорте, либо особенно внимательно соблюдать дистанцию, а также снижать скоростной режим. Кроме того, основным требованием является включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.

«В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и пять км/ч, соблюдайте правила дорожного движения. Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени, чем впоследствии жалеть об опрометчивом решении ехать вслепую», - советуют спасатели.

По их словам, во время тумана лучше опустить стекла автомобиля, так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. Жителям и гостям Петербурга, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, следует вообще воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам в тумане рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами, быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают.