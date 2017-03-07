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На Челябинской улице обнаружили свиноферму-живодерню

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© Фото: лпх-заречье.рф

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Активисты обратились в полицию, прокуратуру и контролирующие органы.

На Челябинской улице, 159, обнаружили свиноферму-живодерню. Об этом сообщается на странице "Поможем спасенным щенкам!" в социальной сети "ВКонтакте".

"Некоторые "предприимчивые граждане" решили заработать денег: на бывшей военной базе, в полуразрушенных помещениях гаража для военной техники эти "люди" открыли "свиноферму", точнее сказать живодерню, в гаражах разводят свиней в ужасных условиях, в этом же помещении забивают их, весь пол и стены в крови, мясо идет на продажу", - пишут активисты.

Фото: vk.com/club136900413
 

По их словам, также на на "ферме" были найдены собака со щенками. "Но на этом "люди" не остановились, такого заработка им показалось мало, поэтому они привезли туда же беременную дворнягу, которая родила в этом ужасе пятерых чудесных щенков, мало того, что они по несколько дней не приезжали и не оставляли воду и еду, они еще сварили вокруг шеи собаки железную цепь, а также обрезали уши двухмесячным щенкам наживую под корень в условиях полной антисанитарии с целью продать их как породистых собак", - также рассказывают волонтеры.

Активистам удалось вывезти с базы собак, а свиньи до сих пор остаются там. "Собаку и щенков с вырезанными ушами удалось вывезти, а не привитые, незарегистрированные свиньи остались там. Совершенно непонятно, куда смотрят ветеринарные станции и другие службы, ведь уже какой год на территории РФ свирепствует АЧС (Африканская чума свиней), которую до сих пор не могут побороть", - отмечают активисты.

"Пока свиньи находятся в руках живодеров, мясо продолжает поступать на реализацию, соответственно, это употребляют в пищу наши дети, а потом оказываются в больницах с отравлениями", - добавляют они. В данный момент к деятельности нелегальной бойни привлекли полицию, прокуратуру и контролирующие органы.
Фото: vk.com/club136900413

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