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Fort Group расстается с «Деловым Петербургом»

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© Фото: print-salon.ru

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По словам управляющего партнера холдинга Максима Левченко, сделка-продажа уже состоялась.

Холдинг Fort Group расстается с изданием «Деловой Петербург». Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

«Сделка состоялась. Бумаги подписаны. Точка поставлена. 99% нашего пакета акций продаются главному редактору «ДП» с рассрочкой. С какой именно, не скажу. Коммерческая тайна. Еще раз медленно и по слогам: этот пакет акций не передается и не дарится, а именно про-да-ет-ся», - рассказал он, добавив, что 1% акций все же остается у него, так как «он служит обеспечением выплат за переданные акции».

Компания приобрела 80% акций издания в конце 2015 года у шведской Bonnier Group после принятие Госдумой закона, запрещающего иностранцам владеть российскими СМИ. «Двадцать процентов издательства, выпускающего «ДП», по-прежнему сохраняются за шведской Bonnier Group», - отметил Левченко.

«В 2016-м прибыль «ДП» выросла на сто процентов по сравнению с минувшим годом. Резонен вопрос: почему же Fort уходит, коль все в шоколаде и ажуре? Самое простое объяснение: мы продаем «ДП», устав отбиваться от звонков тех, кто не хочет, чтобы «Деловой Петербург» писал о них плохо, перетряхивал публично грязное белье и рассказывал всю правду, которая не всегда оказывается приглядной. Никто ведь не звонил шведам по ночам, пытаясь добиться снятия из номера или с сайта неугодного материала», - тапк бъясняет Максим Левченко уход Fort Group из издания.

По егго мнению, теперь «ДП» станет по-настоящему независимым изданием. «Очень хочется, чтобы в пятимиллионном Питере осталась хоть одна газета, которая не боится покусывать бизнес и власть, завися при этом лишь от себя и ни к кому не ходя с протянутой рукой», - заявил Левченко.

Холдинг Fort Group основан в 2011 году и управляет несколькими торговыми комплексами в Петербурге общей площадью более 500 тыс. кв. метров.

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