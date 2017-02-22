  • 22 Февраль 2017
USD 23.02.2017 57.4762 -0.3828
USD ММВБ 19:17 57.84120  
EUR 23.02.2017 60.4535 -0.7555
EUR ММВБ 19:17 60.7930  
Нефть($) 22.02.2017 55.81 1.52
Нефть(p) 22.02.2017 3207.75 +66.58

Россельхознадзор может расширить запрет на поставку белорусских продуктов

Автор:


© Фото: Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Темы дня

В конце января 2017 года Россия ввел запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий.

Россельхознадзор может расширить запрет на поставку белорусских продуктов. Об этом в большом интервью "Известиям" рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

В конце января 2017 года Россия ввел запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий, которые меняли этикетки на европейской санкционике и перепродавали ее в РФ.

При этом, по словам Данкверта, поставки контрабанды из Белоруссии начались еще в 2014 году. "Мы медленно, но верно перекрывали каналы поставок контрабанды. В первый раз инцидент произошел в 2014 году, когда Белоруссия поставила нам бразильское мясо. Начали выяснять — мясо пришло из Европы, с европейскими документами. А в какой момент оно стало бразильским, никто не знает", - расказал глава Россельхознадзора.

Аналогичный случай произошел в 2015 году, когда Белоруссия поставила 10 тыс. тонн "свинины из Черногории", которое на деле также оказалось европейским. Оба факта фальсификации документов доказаны, заявил Сергей Данкверт.

"И уже в этом году была говядина от белорусской компании "Георгий и сыновья". Вдруг небольшая белорусская компания стала продавать в Россию тысячи тонн", - рассказал Данкверт, добавив, что мясо оказалось украинским.

"Продукции из Белоруссии поступает к нам большое количество. И тот объем, который мы отлавливаем, - хорошо если 10%. Мы сейчас закрыли Минскую область для того, чтобы белорусская сторона разобралась и приняла меры. Но никаких мер не предпринимается. И я не исключаю, что за Минской областью мы закроем поставки еще из какой-нибудь, где обнаружим контрафакт или контрабанду", - резюмировал глава Россельхознадзора.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День защитника Отечества в Петербурге

    Фестиваль военно-исторической реконструкции, комедийный спектакль, массовый забег, мужской фестиваль и, конечно же, праздничный салют. "Санкт-Петербург.ру" узнал, где 23 февраля можно ярче всего ощутить атмосферу Дня защитника Отечества.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm