Россельхознадзор может расширить запрет на поставку белорусских продуктов. Об этом в большом интервью "Известиям" рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

В конце января 2017 года Россия ввел запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий, которые меняли этикетки на европейской санкционике и перепродавали ее в РФ.

При этом, по словам Данкверта, поставки контрабанды из Белоруссии начались еще в 2014 году. "Мы медленно, но верно перекрывали каналы поставок контрабанды. В первый раз инцидент произошел в 2014 году, когда Белоруссия поставила нам бразильское мясо. Начали выяснять — мясо пришло из Европы, с европейскими документами. А в какой момент оно стало бразильским, никто не знает", - расказал глава Россельхознадзора.

Аналогичный случай произошел в 2015 году, когда Белоруссия поставила 10 тыс. тонн "свинины из Черногории", которое на деле также оказалось европейским. Оба факта фальсификации документов доказаны, заявил Сергей Данкверт.

"И уже в этом году была говядина от белорусской компании "Георгий и сыновья". Вдруг небольшая белорусская компания стала продавать в Россию тысячи тонн", - рассказал Данкверт, добавив, что мясо оказалось украинским.

"Продукции из Белоруссии поступает к нам большое количество. И тот объем, который мы отлавливаем, - хорошо если 10%. Мы сейчас закрыли Минскую область для того, чтобы белорусская сторона разобралась и приняла меры. Но никаких мер не предпринимается. И я не исключаю, что за Минской областью мы закроем поставки еще из какой-нибудь, где обнаружим контрафакт или контрабанду", - резюмировал глава Россельхознадзора.