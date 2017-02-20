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Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

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Празднование победы в Сталинградской битве
© Фото: visualrian.ru

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Президент распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению праздника в 2018 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - говорится в сообщении.

Также президент распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению праздника. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года, пишет ТАСС, за 125 суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена, создались условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

Наступательная операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской военной флотилии. В ней было задействовано 1 млн 103 тыс. человек, 15,5 тыс. орудий и минометов, почти 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 1,35 тыс. самолетов.

Битва была окончена 2 февраля 1943 года после уничтожения остатков окруженной группировки. В Сталинградском котле враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Было уничтожено около 3,5 тыс. вражеских танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. артиллерийских стволов и минометов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолетов. Потери советских войск достигли 480 тыс. человек, более 500 тыс. получили ранения.

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