Смольный расторг четыре строительных контракта на сумму в миллиард рублей. Они касаются работ по строительству Комендантского и Богатырского проспектов, а также детского сада в Зеленогорске и жилого дома в Колпино. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Два контракта на 630 млн рублей потеряла компания «МК-20СХ», она должна была реконструировать Богатырский проспект от Гаккелевской до Байконурской улицы и построить продолжение Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы.

По данным комитета по строительству, «МК-20СХ» сорвала сроки работ, подрядчик не освоил в срок 130 млн рублей авансов. При этом срок банковской гарантии «Пересвета» уже истек. Первоначально участки Комендантского и Богатырского проспектов планировали сдать еще в 2013-2014 годах.

Кроме того, комитет расторгает контракт с «КапиталГрупп» на строительство жилого дома на улице Красных партизан в Колпино. В ноябре суд ввел наблюдение в компании, к ней уже поданы требования на 280 млн рублей. «КапиталГрупп» не освоил 7,8 млн рублей авансов. У «Мико-банка», гарантировавшего их возврат, еще в марте 2016 года отозвали лицензию.

Компания «Эшелъ» не справилась со строительством детского сада на улице Мира в Зеленогорске, она отстала от графика стройки, не освоив 2,9 млн рублей, гарантию фирме предоставлял «Тимер банк». В конце 2016 года «Эшелъ» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за разрыва контракта на реставрацию Варваринской церкви в Карелии.