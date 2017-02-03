Белоруссия подала в суд на Россию из-за поставок нефти

Белоруссия подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

«Я рассказал, в чем проблема цены на нефть и на газ. Притом спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально?» - заявил Лукашенко на пресс-конференции в Минске «Большой разговор с президентом».

«Сначала договорились о поставках 24 млн тонн в год. Потом сократили до 18 млн тонн, потом до 16 млн тонн, а сейчас говорят о 12 млн тонн. Но вы же подписали договор», - уточнил президент Белоруссии, добавив, что в России считают, что белорусы не доплатили и сократили поставки нефти.

Белоруссия ни один договор с Россией не нарушила, заметил Лукашенко. «У нас есть межгосударственные договоры. Белоруссией ни один договор не нарушен. Россия же пинает их и в хвост, и в гриву. Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся», - резюмировал он.

Минэнерго России отказалось комментировать заявление Лукашенко об иске к России. «Мы не комментируем эту тему», - заявили RNS в министерстве.