В отеле «Прибалтийская Park Inn» могли отравиться сладостями «Пирограда»

Гости отеля «Прибалтийская Park Inn» на улице Кораблестроителей могли отравиться сладостями ООО «Пироград». Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

«Все заболевшие питались в ресторане гостиницы, при опросе указали на употребление различных блюд. Установлено, что 31 января участники форума употребляли кондитерские изделия производства ООО «Пироград», - говорится в сообщении.

На данный момент за медицинской помощью обратилось 60 больных с признаками острой кишечной инфекции. Заболевания протекают в легкой форме, госпитализация никому не понадобилась.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку на предприятии «Пирограда», которое, согласно информации на официальном сайте, находится там же, где и отель - в доме номер 14 по улице Кораблестроителей.

«Управлением выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования: набор и площади помещений и оборудования не соответствуют санитарным требованиям; недостаточно технологического оборудования и моечных ванн; нарушена поточность технологического процесса сырья и готовой продукции; крайне неудовлетворительное санитарно- техническое состояние помещений и оборудования и другие», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Управление временно запретило деятельность кондитерского производства ООО «Пироград», готовятся материалы для передачи в суд по ст. 3.12 КоАП РФ о запрете деятельности.

Ранее сообщалось, что всего на плохое самочувствие пожаловались более 200 человек. По факту отравления в отеле «Прибалтийская Park Inn» на улице Кораблестроителей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).