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«ВКонтакте» требует запретить сбор данных пользователей для банков

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© Фото: barnaul-altai.ru

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Ответчиками по иску выступают Double Data и Национальное бюро кредитных историй.

Социальная сеть «ВКонтакте» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против компаний, которые собирают данные о пользователях для составления кредитной истории. Ответчиками по иску выступают Double Data и Национальное бюро кредитных историй, пишет «Коммерсантъ».

В иске говорится, что Double Data придумало механизм, который собирает данные о местах работы, учебы, друзьях пользователей, а также иную информацию. Ни «ВКонтакте», ни сами пользователи разрешения на такой массовый сбор данных не давали, подчеркивает истец.

Соцсеть также утверждает, что большое количество запросов к профилям снижает скорость работы «ВКонтакте». С ответчиков потребовали символическую компенсацию - по одному рублю.

Гендиректор Double Data Максим Гинжук заявил, что иск «ВКонтакте» - это попытка устранить конкурента. Он напомнил, что Mail.ru Group, которая владеет соцсетью, сама начала инвестировать в анализ больших данных для оценки кредитных рисков. При этом пользователи «ВКонтакте» сами открывают свои данные, заметил Гинжук.

По данным издания, в Великобритании с аналогичным требованием в 2016 году выступила соцсеть Facebook, запретив сбор данных для страховой компании.

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