Синоптики обещают Петербургу аномально теплый февраль. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на руководителя долгосрочных прогнозов городского Гидрометцентра Наталью Мироничеву.

По ее словам, температура в Северной столице в последнем зимнем месяце ожидается на три-пять градусов выше нормы. При этом месячная сумма осадков составит 80-120% от нормы.

"В течение месяца ожидаются воздействия восточных и южных периферий северо-атлантических циклонов, с которыми связана преимущественно облачная с прояснениями погода. Температурный фон при этом большую часть месяца прогнозируется повышенным относительно нормы, - рассказали в Гидрометцентре.

Весь месяц будет облачная с пояснениями погода и частые осадки. Дневные температуры воздуха будут колебаться в пределах от нуля до пяти градусов мороза. Ночью будет холодать двух-семи градусов. Во второй половине февраля при солнечной погоде будет до 14 градусов мороза.

Согласно многолетним наблюдениям, самая холодная погода в Петербурге в феврале была 6 февраля 1956 года, когда столбик термометра опустился до минус 35,2 градусов. Абсолютный максимум в 10,2 градуса тепла был зафиксирован 27 февраля 1989 года.