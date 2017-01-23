Правительство отказалось от штрафов для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет в государственном СПИД-центре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад, направленный президенту РФ Владимиру Путину.

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Поручение проработать возможность введения штрафов для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет, говорится в докладе, Путин дал в мае 2016 года на совещании Совета безопасности.

Для выполнения поручения, сообщают авторы доклада, правительство организовало межведомственное обсуждение с участием представителей МВД, МИД, Минздрава, Минюста, Роспотребнадзора, а также нескольких вузов и научно-исследовательских организаций. Участники обсуждения введение административной ответственности для ВИЧ-инфицированных не поддержали.

В ходе общественного обсуждения, организованного Минздравом, инициативы также поддержки не нашла. Действующее российское законодательство не обязывает ВИЧ-инфицированных становиться на учет.

По итогам 2015 года на учете стояли 581,7 тыс. ВИЧ-инфицированных. По подсчетам Минздрава, на учет в государственные СПИД-центры встали 66% пациентов, у которых обнаружен ВИЧ.

В январе 2016 года число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек. В конце октября 2016 года правительство РФ приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Финансирование программы, рассчитанной до 2020 года и составит 13 млрд рублей в год.