В Петербурге 23 января днем ожидается мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха - от минус одного до плюс одного градуса. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, морось. Ветер юго-западный, западный до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет понижаться.

Восход солнца будет в 09:32, закат - в 16:49. После заката снегопад усилится, а ветер стихнет до 6 м/с.