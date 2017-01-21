Легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Пробег посвящен годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Пушкина от фашистских захватчиков, в 2017 году он стартует уже в 46 раз.

С 09:30 до 11:30 в воскресенье, 22 января, движение транспортных средств будет прекращено по Магазейной улице на участке от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улицы.

С 11:50 до 14:30 этого же дня движение транспорта будет полностью прекращено по ходу движения участников пробега в соответствии со схемой организации дорожного движения по следующим участкам автомобильных дорог:

- Красносельское шоссе от Соболевской дороги до Парковой улицы;

- дорога на Александровку от Парковой улицы до Кузьминского шоссе;

- Кузьминское шоссе от дороги на Александровку до Ленинградской улицы;

- Ленинградская улица от Кузьминского шоссе до улицы Вячеслава Шишкова;

- улица Вячеслава Шишкова от Ленинградской улицы до дома номер 22.

Схемы ОДД и маршруты объезда на период проведения мероприятия доступны на сайте КРТИ.