КС разрешил России не выплачивать экс-акционерам «ЮКОСа» 1,8 млрд евро

Конституционный суд РФ разрешил России не выплачивать экс-акционерам «ЮКОСа» 1,8 млрд евро. КС постановил, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании «ЮКОС» нарушает положения российской Конституции.

Представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген заявил, что решение КС по «делу ЮКОСа» «вызывает озабоченность». «Члены Совета Европы обязаны исполнять решения ЕСПЧ. Мы изучаем решение Конституционного суда и своевременно озвучим нашу позицию», – добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит защищать свои интересы в деле о выплате компенсаций бывшим акционерам «ЮКОСа». «Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать. Разумеется, РФ полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы», - прокомментировал Песков решение КС.

Летом 2014 года ЕСПЧ поддержал жалобу бывших акционеров «ЮКОСа», которые заявляли, что компания понесла материальный ущерб из-за взыскания штрафов за налоговые нарушения задним числом. Штрафные санкции были также признаны непропорциональными. Присужденная компенсация 1,8 млрд евро складывается из суммы штрафов и исполнительского сбора.

В 2015 году в России был принят закон, по которому Конституционный суд получил право признавать решения международных судов неисполнимыми из-за их несоответствия российской Конституции.

Дело о налоговых нарушениях против компании «ЮКОС» было возбуждено в 2003 году. После этого было запущено банкротство компании, а ее имущество продано на аукционах. Основную часть активов получила госкомпания «Роснефть».