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В петербургской подземке запустили поезд с символикой Кубка конфедераций (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru

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В ближайшие полгода специальный состав будет курсировать по "фиолетовой" ветке метрополитена.

В петербургской подземке запустили поезд с символикой Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

В ближайшие полгода, до начала чемпионата, специальный состав из шести вагонов будет курсировать по "фиолетовой" ветке метрополитена.

В торжественном запуске состава приняли участие президент РФС Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, губернатор Георгий Полтавченко, бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев, а также посол чемпионата мира - 2018 от Петербурга, солист Мариинского театра Василий Герелло. Они проехали от станции метро "Крестовский остров" до станции метро "Адмиралтейская"

"Я хотел бы отметить, что сегодняшнее событие очень важно с точки зрения продвижения Кубка Конфедераций. Для нас очень важен этот турнир. Мы хотели бы, чтобы все болельщики знали о нем. Запускаем специальные промоакции, запускаем сегодня поезд. Появятся такие же проекты в аэропортах в крупнейших городах", - цитирует Лайф Виталия Мутко.

Он также упомянул о роликах, которые созданы в рамках продвижения Кубка, о специальных приложениях для болельщиков и об организации безвизового въезда в Россию для иностранцев, которые приедут поддержать свои команды.

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин рассказал, что на оформление вагона ушло меньше месяца. "Вагон оформлен очень быстро, за три недели. После того, как связались с оргкомитетом. 19-е число было намечено буквально под елочкой, перед Новым годом", - уточнил он.

Для брендирования был выбран шестивагонный состав "Вагонмаша" 2010 года выпуска. Снаружи вагоны оклеены специальной пленкой с символикой Кубка Конфедераций – 2017 и указанием городов, в которых будет проходить этот турнир.

В конце декабря аналогичный поезд был запущен на кольцевой ветке московского метрополитена. Кроме того, сегодня, 19 января, в московском аэропорту Шереметьево состоялось торжественное открытие тематической выставки, посвященной Кубку конфедераций. Выставка расположилась в зоне регистрации пассажиров терминала Е аэропорта.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

Фото: gov.spb.ru

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