  • 17 Январь 2017
USD 18.01.2017 59.4015 +-0.2052
USD ММВБ 13:17 59.59220  
EUR 18.01.2017 63.2864 +0.0556
EUR ММВБ 13:17 63.4590  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Мост через остров Серный поменяет архитектурный облик

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Высота пилона моста через Малую Неву будет ограничена.

Мост через остров Серный поменяет архитектурный облик - высота пилона моста через Малую Неву будет ограничена. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Изменения связаны с новым законодательством, сейчас учтены принятая в июле 2016 года последняя редакция петербургского закона №820 "О границах зон охраны объектов культурного наследия и режимах использования земель в границах указанных зон".

Полностью перепроектировать объект сейчас невозможно из-за обязательств по подготовке города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и Кубку Конфедераций в 2017 году. Смольный и АО Институт "Стройпроект" нашли компромиссное решение, оно удовлетворяет требованиям законодательства и позволит завершить строительство моста вовремя.

Специалисты АО Институт "Стройпроект" внесли изменения в проект переправы, в результате высота пилона понижена до 44 метров. Откорректированы рисунок связей, система вант, а также схема пролета. При этом вариант, предложенный инженерами, позволит сохранить максимум готовых конструкций.

В соответствии с проектом мост в районе острова Серный представляет собой мостовой переход с вантовой частью через реку Малую Нева, который начинается на перекрестке с Уральской улицей и заканчивается Ждановской набережной, включает в себя расширение Ремесленной улицы и полную реконструкцию Ждановского моста.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm