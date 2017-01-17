Мост через остров Серный поменяет архитектурный облик - высота пилона моста через Малую Неву будет ограничена. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Изменения связаны с новым законодательством, сейчас учтены принятая в июле 2016 года последняя редакция петербургского закона №820 "О границах зон охраны объектов культурного наследия и режимах использования земель в границах указанных зон".

Полностью перепроектировать объект сейчас невозможно из-за обязательств по подготовке города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и Кубку Конфедераций в 2017 году. Смольный и АО Институт "Стройпроект" нашли компромиссное решение, оно удовлетворяет требованиям законодательства и позволит завершить строительство моста вовремя.

Специалисты АО Институт "Стройпроект" внесли изменения в проект переправы, в результате высота пилона понижена до 44 метров. Откорректированы рисунок связей, система вант, а также схема пролета. При этом вариант, предложенный инженерами, позволит сохранить максимум готовых конструкций.

В соответствии с проектом мост в районе острова Серный представляет собой мостовой переход с вантовой частью через реку Малую Нева, который начинается на перекрестке с Уральской улицей и заканчивается Ждановской набережной, включает в себя расширение Ремесленной улицы и полную реконструкцию Ждановского моста.