Заболеваемость гриппом в Петербурге на «предэпидемическом уровне»

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге на «предэпидемическом уровне». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что заболеваемость совокупного населения превышает значение недельного эпидемического порога за счет взрослых жителей города - среди детей превышения эпидпорога заболеваемости нет.

Групповых заболеваний на прошлой неделе зарегистрировано не было, на карантин из-за гриппа и ОРВИ пока не закрыто ни одно образовательное учреждение.

«Управление обращает внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью, особенно больным не привитым против гриппа, а также страдающим хроническими соматическими заболеваниями», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Всего на сегодняшний день, 17 января, из-за гриппа и ОРВИ в России закрылось более 900 школ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты 901 школа и 15 детских садов, а также 39 школ-интернатов», - цитирует РИА «Новости» Попову.

По ее словам, в данный момент эпидпорог превышен в 52 регионах. Грипп распространяется в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах, а также в Южном Федеральном округе. При этом практически во всех субъектах превышение составляет не более 60%, а в Брянской и Тамбовской областях и Республике Тыва - 200%. Она также добавила, что в этом году смертность от гриппа значительно ниже, чем в прошлом.

Ранее в январе министр здравоохранения Вероника Скворцова утверждала, что рост заболеваемости гриппом в России придется на вторую половину января и февраль.