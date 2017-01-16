На разработку нового российского самолета выделено 1,5 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Новый региональный турбовинтовой самолет будет представлять собой модернизацию Ил-114-100, который ранее выпускался на Ташкентском авиазаводе.

Стоимость самолета, производство которого планируется наладить на нижегородском авиазаводе «Сокол», пока не раскрывается. Начало поставок в российские авиакомпании серийных самолетов запланировано на 2021 год.

По данным издания, Ил-114-300 может быть востребован для полетов в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, а также во многих регионах России. Одно из его важнейших достоинств - возможность эксплуатации на аэродромах с грунтовыми взлетными полосами.

В среднесрочной перспективе на российском рынке ожидается массовое списание региональных самолетов типа Ан-24/26 - планируется, что им на смену придут современные и более эффективные Ил-114-300.