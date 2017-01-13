Вход на станцию метро «Ломоносовская» временно ограничат. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Режим работы наземного вестибюля станции будет изменен в связи с модернизацией эскалаторов, отметили в пресс-службе подземки.

Вход на станцию будет ограничен с 18 января по 27 февраля 2017 года по рабочим дням с 07:50 до 08:50 часов.

В петербургском метрополитене просят пассажиров учитывать факт проведения работ по модернизации эскалаторов и заранее планировать маршрут поездок.