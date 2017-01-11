В Петербурге заработала соцсеть для поиска потерявшихся питомцев

В Петербурге запустили социальную сеть для поиска потерявшихся питомцев. Также вышло специальное мобильное приложение.

Своего любимого питомца нужно зарегистрировать на сайте, после чего получить личный QR-код. Шифр можно прикрепить к ошейнику, чтобы в случае потери легко определить контакты людей, нашедших животное.

Пока что сайт работает только по Москве и Петербургу. На момент написания новости на сайте было зарегистрировано уже 603 домашних животных.

Инициаторами задумки стали организаторы сети зоогостиниц. "Важная функция нашего проекта заключается в том, что мы помогаем приютам и зоозащитникам. Они могут бесплатно зарегистрировать в сети своих животных. Здесь же можно договориться, чтобы накормить, погулять или взять питомцев на передержку. Все пользователи этим зарабатывают рейтинг", - цитирует Лайф одну из создательниц сервиса.

В конце ноября в Петербурге появилось еще одно приложение для поиска потерявшихся животных. Там поиск осуществляется с помощью технологии нейросетей.