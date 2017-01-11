2016 год стал для Петербурга одним из самых теплых за последние 12 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на главного синоптика городского Гидрометцентра Александра Колесова.

Средняя годовая температура в Северной столице составила 6,5 градусов тепла. Самый теплый месяц в году – июль со средней температурой 19 градусов. При этом январь стал самым холодным, хотя его средняя температура всего 3,4 градуса мороза.

Самыми холодными в 2017 году пока что стали 5, 6 и 7 января, а самыми теплыми - 1, 2, 9 и 10 января. По словам Колесова, сейчас все же наблюдается снижение средней годовой температуры по сравнению с тремя предыдущими годами.

Количество осадков, выпавших за 2016 год, сделали его лидером в рейтинге дождливости за всю историю метеонаблюдений – количество осадков в прошлом году достигло отметки в 863,3 миллиметра.