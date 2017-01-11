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2016 год стал для Петербурга одним из самых теплых за последние 12 лет

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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Средняя годовая температура в Северной столице составила 6,5 градусов тепла.

2016 год стал для Петербурга одним из самых теплых за последние 12 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на главного синоптика городского Гидрометцентра Александра Колесова.

Средняя годовая температура в Северной столице составила 6,5 градусов тепла. Самый теплый месяц в году – июль со средней температурой 19 градусов. При этом январь стал самым холодным, хотя его средняя температура всего 3,4 градуса мороза.

Самыми холодными в 2017 году пока что стали 5, 6 и 7 января, а самыми теплыми - 1, 2, 9 и 10 января. По словам Колесова, сейчас все же наблюдается снижение средней годовой температуры по сравнению с тремя предыдущими годами.

Количество осадков, выпавших за 2016 год, сделали его лидером в рейтинге дождливости за всю историю метеонаблюдений – количество осадков в прошлом году достигло отметки в 863,3 миллиметра.

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