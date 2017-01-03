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SpaceX назвала причину взрыва ракеты Falcon 9 и назначила новый запуск

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© Фото: SpaceX / Flickr

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Ракета-носитель взорвалась на стартовой площадке SpaceX во Флориде 1 сентября.

Американская частная космическая компания SpaceX опубликовала результаты расследования аварии ракеты Falcon 9, которая взорвалась во время испытаний двигателя 1 сентября 2016 года.

Причиной взрыва названо скопление жидкого кислорода в оболочке одного из контейнеров с гелием в баке второй ступени, говорится на официальном сайте SpaceX.

По версии инженеров компании, кислород, который является одним из компонентов топлива, попал между стенками контейнера и загорелся. Этому способствовала низкая температура гелия внутри контейнера, газ используется для выравнивания давления в топливном баке.

Для предотвращения аварий SpaceX решила повысить температуру гелия и вернуться к изначальной процедуре загрузки контейнеров, которая до этого 700 раз проходила без накладок. Что изменилось в процедуре перед запуском 1 сентября, не уточняется.

В компании также объявили, что первый с момента аварии запуск Falcon 9 состоится 8 января. Ракета доставит на орбиту аппараты для спутниковой телефонной связи Iridium NEXT.

SpaceX - Static Fire Anomaly - AMOS-6 - 01.09.2016
Видео: USLaunchReport

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