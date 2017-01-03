На Петербург надвигаются сильные морозы и ураганный ветер. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. По данным ведомства, 4 января днем и 5 января ночью ожидается усиление северо-восточного ветра до 15–17 м/с.

"В течение суток 5 января и ночью 6 января в окрестностях города ожидается понижение температуры воздуха до 20–22 градусов холода", - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели советуют одеваться "многослойно", либо вообще не выходить на улицу. На морозе нельзя носить тесную и сшитую из синтетических тканей одежду, а также металлические украшения. Кроме того, кольца на пальцах затрудняют кровоснабжение.

Детям не следует давать для игр на улице металлические предметы, лопатки, санки, нельзя разрешать кататься на железных качелях и горках. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. В ГУ МЧС по Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.

ГУ МЧС по Ленобласти также предупреждает о морозах и сильном ветре - 4, 5 и 6 января градусник термометра будет опускаться до 30 градусов холода, порывы ветра достигнут 17 м/с, на дорогах ожидается гололедица.