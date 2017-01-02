Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на устаревших мобильных устройствах. Речь, в частности, идет об iPhone 3GS и гаджетах, в которых используются операционные системы Windows Phone 7, а также Android версий 2.1 и 2.2.

Британская газета Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения пишет, что эти устройства стали важной частью истории, однако сейчас они не способны поддерживать новые возможности, появляющиеся в WhatsApp.

"Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp", - цитирует издание заявление компании.

В то же время поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет осуществляться до июля 2017 года.

WhatsApp - бесплатное приложение для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, изображениями, видео- и аудиозаписями. Сервисом пользуются более миллиарда юзеров.

С октября 2014 года компания, создавшая мессенджер, принадлежит Facebook. Одним из основателей WhatsApp является американский предприниматель украинского происхождения Ян Кум.