В Петербурге спустили на воду строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», в данный момент он закончен наполовину.

Новый ледокол должен стать крупнейшим и наиболее мощным дизель-электрическим ледоколом в мире, говорится на официальном сайте Балтийского завода.

Фото: Twitter / @LunaVagnerr

Длина корабля 147 м, ширина – 29 м, полное водоизмещение – 19 тыс. тонн, автономность плавания – 60 суток, скорость на чистой воде – от 15,8 до 18,3 узла.

Его планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.

Ледокол был заложен еще в 2012 году, по первоначальному плану его должны были спустить ан воду в 2015 году, но затем сроки неоднократно переносились. Судно планируется сдать заказчику, ФА «Росморречфлот», в 2018 году. Корабль достроят на воде, затем ему предстоят ходовые и швартовные испытания. Стоимость проекта - около 8 млрд рублей.

«Мы набрали неплохие обороты: это уже второй спуск ледокола за год. Даже в советское время наш завод так много ледоколов в год не спускал. Самое главное, что и все остальное у нас идет по плану и по графику», - заявил генеральный директор Балтийского завода-Судостроение Алексей Кадилов.

Коллектив завода с таким серьезным достижением также поздравил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.