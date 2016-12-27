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Взносы на капремонт в Петербурге превысили 6 млрд рублей

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© Фото: Каргаполье.RU

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В первую очередь деньги пойдут на капремонт домов, которые лежат по маршруту болельщиков на ЧМ-2018.

За последние два года на капитальный ремонт с петербуржцев собрали более 6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

"Общая сумма взносов, поступивших на капитальный ремонт с момента наступления обязанности по их уплате в 2014 году, составила 6 млрд 60 млн рублей", - говорится в сообщении комитета.

Из них в 2016 году было собрано 3,2 млрд рублей, а за прошлый год 2,6 млрд рублей. Предполагается, что в этом году общая сумма взносов увеличится на 18%.

В Северной столице уровень собираемости составляет в более чем 87,5%. Собранные средства идут на оплату услуг, коммунального ремонта многоквартирных домов, разработку проектов, оплату услуг в сфере строительного контроля и погашение кредитов и займов, которые использовались для того, чтобы оплатить обозначенные услуги и работы.

"Использование этих средств на иные цели не допускается", - отдельно отметили в пресс-службе. В начале декабря был утвержден план капремонта на 2017, 2018 и 2019 годы. За три года предусмотрен капитальный ремонт в 5521 домах Петербурга на общую сумму более 32 млрд рублей.

В частности, за 2017 год в комитете планируют отремонтировать или заменить 617 лифтов в 235 домах, ремонт 264 фасадов, 340 крыш, устранение аварийности строительных конструкций в 159 домах, ремонт внутридомовых инженерных систем более чем в 300 домах.

Ранее сообщалось, что а Петербурге из-за проведения чемпионата мира по футболу сдвинуты сроки капитального ремонта ряда домов, которые находятся по маршруту болельщиков до "Зенит-арены". Первыми в 2017 году восстановлению будут подлежать дома в центре города и на Крестовском острове, а не те здания, которые давно нуждаются в реставрации.

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