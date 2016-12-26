В автобусах Петербурга появятся табло с маршрутом и новостями

В автобусах Петербурга появятся мультимедийные табло, которые будут показывать маршрут автобуса и новости. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

На табло будет показана трасса с названиями остановок и данными о расстоянии до следующей остановки. Система также подскажет места пересадки на другие автобусные маршруты и метро. Важную информацию дополнит развлекательный контент: новости и прогноз погоды.

Новая технология уже доступна пассажирам 25 автобусов, курсирующих по маршрутам № 7, 22, 24, 145, 200 и другим. Количество автобусов будет постепенно увеличиваться и к марту 2017 года составит 285. Предприятие ждет оценок пассажиров, которые могут оставить мнение на сайте перевозчика.

Изначально мультимедийную платформу «ТранспортТВ» тестировали на маршруте № 22, мнения пассажиров о новых табло были положительными. Позже программное обеспечение было включено в комплектацию закупаемых автобусов, в том числе предназначенных для обслуживания Кубка конфедераций.