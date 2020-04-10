Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 10 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало постановление правительства Петербурга о закрытии кладбищ до 30 апреля. Исключения в посещении сделали только для участия в похоронах.

Кладбища также будут недоступны во время православных праздников. На празднование Вербного воскресенье 12 апреля, и Пасху – 19 апреля. Аналогичный запрет накануне ввёл мэр Москвы Сергей Собянин.

Второй темой, согласно «Монитору», стало появление ещё 35 зараженных коронавирусом в Петербурге. Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в городе возросло до 408. По сообщению оперативного штаба, за сутки обследовано 6736 человек, из которых более 2 тыс. имели симптомы коронавируса. На текущий момент в Боткинской больнице с подтверждённым диагнозом находится 17 человек – 15 петербуржцев и 2 жителя Ленобласти.

Третьей темой дня стало закрытие в Петербурге нескольких фирм, которые продолжали работу во время режима самоизоляции. По решению суда кафе «Пышечная» расположенное на Новочеркасском проспекте приостановило работу на 60 дней.

7 апреля сотрудники правоохранительных органов закрыли магазин по продаже мотоэкипировки на Лиговском проспекте, который работал в обычном режиме. 8 апреля полицейские пришли в открытый офис по оказанию информационных услуг на Херсонской улице. Частным организациям грозит штраф до 500 тыс. за работу во время самоизоляции.

На Бухарестской улице в Купчино наложили административный 30-дневный арест на фитнес-клуб, который продолжал принимать посетителей. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, генеральный директор не согласен с обвинениями и утверждает, что клуб был открыт исключительно для работников.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.