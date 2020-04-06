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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 6 апреля

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© Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало рекордное за сутки количество заражённых коронавирусом в России человек. Всего в стране зафиксировано 954 случая, в Петербурге – 35 и в Ленобласти – 5. Двое с подтверждённым COVID-19 умерло. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелии. Об этом 6 апреля отчитался Роспотребнадзор.

За день в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус поступили 49 человек, выписано 27. Сейчас там на лечении находятся 132 пациента, из которых 126 петербуржцев и шесть жителей Ленобласти.

Второй темой, согласно «Монитору», стало утверждение правительством максимальной суммы долга, которая позволяет рассчитывать на кредитные каникулы. Кабинет министров решил, что льготы касаются тех, у кого размер ипотеки не превышает 1,5 млн рублей, автокредита – не более 600 тыс. рублей, потребительского кредита – в пределах 250 тыс. рублей, кредитной карты – до 100 тыс. рублей.

«Я специально посмотрел сегодня, каков средний чек по ипотечному кредиту. Он равен примерно 2,9 млн рублей. В Москве и Петербурге этот показатель в разы выше, чем в среднем по России. На мой взгляд, надо было дифференцировать по регионам. Мне не совсем понятна цифра по ипотечным кредитам. Я ещё могу как-то разобраться в карточных или автокредитах, но в ипотечных кредитах надо разбираться. Мы запросили информацию, на что опиралось правительство», – рассказал «Фонтанке» соавтор законопроекта Анатолий Аксаков, депутат Госдумы и председатель думского комитета по финансовому рынку.

Третьей темой дня стала акция «Ты не один», которую запустила «Ночлежка» в Петербурге и Москве. Первыми об этом написали Topspb.tv (06:00), «Фонтанка.ру» (10:40) и Piter.tv (11:30). Благотворительная организация помощи бездомным призвала жителей столиц и других городов поддержать в период пандемии COVID-19 тех, у кого нет крыши над головой.

«Ночлежка» оставила на улицах Москвы и Петербурга наборы первой необходимости. На остановках, заборах и скамейках повесили для бездомных 120 пакетов с чаем, небольшой упаковкой печенья или конфет, лапшой или пюре быстрого приготовления, рыбными или мясными консервами, влажными антибактериальными салфетками, зубной пастой и щёткой, носками, мылом и антисептиком.

Присоединиться к помощи могут все желающие. Пакеты можно оставить, если вы отправились на улицу по неотложным делам. О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте «Ночлежки».

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.

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