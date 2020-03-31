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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 31 марта

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заражение коронавирусом Дениса Проценко, главного врача 40-й инфекционной больницы в московской Коммунарке. Об этом он написал на своей странице в Facebook 31 марта после положительного теста на COVID-19.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», – сообщил Проценко.

Второй темой, согласно «Монитору», стало введение в Петербурге режима всеобщей самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Карантин обязателен для людей старше 65 лет и рекомендуется для всех остальных.

Согласно постановлению правительства, можно покидать дома только для похода на работу, в ближайший магазин, аптеку или для обращения за экстренной помощью. Помимо этого, жителям города разрешено выгуливать питомцев не более чем в 100 метрах от дома и выносить мусор.

Такие жёсткие меры вводятся в Петербурге в связи с большим ростом новых случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки в городе выявлено 48 больных коронавирусом, что почти удваивает общее количество инфицированных.

Третьей темой дня стало появление постов полиции на въезде в Кронштадт. Первыми об этом написали 47news (11:25), «Фонтанка.ру» (11:30) и Gazeta.spb (11:40). Жители города утром массово пожаловались в социальных сетях на изоляцию острова от гостей. Проезд контролировала полиция, которая не пускала водителей без регистрации в Кронштадтском районе.

Глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал представителям СМИ, что причиной появления пунктов с сотрудниками органов правопорядка стали совместные учения полиции и органов власти. При этом в пресс-службе губернатора Петербурга сообщили о том, что Кронштадт открыт, но происходит оценка ситуации с потоком людей. Это было необходимо якобы для понимания цели визитов конкретных граждан.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv и «Росбалт».

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