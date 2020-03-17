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Картина дня: главные новости о коронавирусе в Петербурге за 17 марта

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Пустые полки в магазинах Амстердама
© Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало создание в Пулково оперативного штаба по вопросам коронавируса. В аэропорту применяют средства для уборки с противовирусной активностью, регулярно обрабатывают трапы и пассажирские автобусы. В местах скопления людей поставили установки для обеззараживания воздуха. Даже прилетающие самолёты проходят специальную дезинфекционную обработку.

По словам пресс-службы, персонал Пулково работает в защитных масках и перчатках, использует антисептики. Коммуникация между сотрудниками ограничена и переведена в дистанционный формат.

Второй темой, согласно «Монитору», стало распоряжение губернатора Александра Беглова о создании Городского центра оперативного мониторинга распространения коронавируса. Туда войдут представители всех исполнительных органов государственной власти Петербурга. Такие меры позволят иметь все необходимые данные для быстрого принятия важных управленческих решений.

Третьей темой дня стало постановление Главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение коронавируса. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (11:40), 47news.ru (11:55) и gazeta.spb.ru (12:05). Среди предписаний указано обязательное проведение исследований патологического материала во всех случаях смерти больных пневмонией.

До особого распоряжения отменяются диспансеризации и медосмотры. Посетителей перестанут пускать в дома ребёнка и детские дома, интернаты и другие подобные учреждения.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали topspbtv.ru, gazeta.spb.ru и Piter.tv.

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