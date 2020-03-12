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Картина дня: ДТП с маршруткой на Савушкина и запрет на поцелуи

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© Фото: ТАСС / Департамент здравоохранения Москвы

Темы дня

Сколько пассажиров автобуса увезли в больницу, за что студентам и сотрудникам СПбГУП запретили «физические социальные взаимодействия».

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали поправки к Конституции, которые поддержали более двух третей субъектов РФ. Депутаты петербургского ЗакСа в четверг также одобрили внесение изменений: 38 депутатов высказались «за», четверо – «против», семеро решили воздержаться.

«Конституция – это наш миродержавный уклад, на котором стоит земля русская. Бьются веками, чтобы разгадать душу русскую. Вот откройте Конституцию, и вы там всё увидите», – сказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Второй темой, согласно «Монитору», стало крупное ДТП с маршруткой, которая врезалась в столб. Авария произошла утром на улице Савушкина. По предварительным данным, водитель маршрута «К-210» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили травмы лёгкой и средней степеней тяжести. Всех доставили в больницы города.

Третьей темой дня стал запрет ректора СПбГУП на «физические социальные взаимодействия» для студентов и сотрудников вуза. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:40), Piter.tv (13:05) и «78.ru» (13:30). Александр Запесоцкий приказал ограничить приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи в cвязи с потенциально опасной для жизни и здоровья эпидемиологической ситуацией в стране.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», Piter.tv и «Пятый канал».

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