  • 17 Февраль 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 23:23 63.4696  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 23:23 68.7574  
Нефть($) 17.02.2020 57.61 +0.51
Нефть(p) 17.02.2020 3573.63 +46.70

Картина дня: угроза наводнения в Петербурге и дебютный гол Малкома за «Зенит»

Автор:


© Фото: Instagram / @viktor_balaguer

Темы дня

Почему в городе объявили «оранжевый» уровень опасности, с каким счётом завершилась игра петербуржцев с «Кайратом» из Казахстана.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал ураган Виктория, отголоски которого дошли до Петербурга. Дирекция комплекса защитных сооружений решила полностью закрыть затворы дамбы. По указанию капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ночью уровень воды в реках может подняться до 180 сантиметров, а порывы ветра – достигнуть 28 метров в секунду. В городе объявлен «оранжевый» уровень опасности. Но по словам синоптиков, Виктория в ближайшее время покинет регион, и в Петербурге наступит похолодание.

Второй темой, согласно «Монитору», стало принудительное помещение Аллы Ильиной под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу. Девушка, сбежавшая ранее из карантина, отправлена туда по решению суда. В карантине находятся люди, у которых подозревают коронавирус.

Третьей темой дня стал дебютный гол бразильца Малкома за «Зенит». Первыми об этом написали topspb.tv (18:40) и «Невские новости» (19:05). Петербургская команда находится на сборах в турецком Белеке. Футбольный клуб провёл в понедельник сразу два товарищеских матча. Днём «Зенит» обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 4:2, вечером одержал победу над «Кайратом» из Казахстана – 3:1. Малком забил на 25 минуте, открыв счёт. На 68 минуте отличился Дуглас Сантос, а всего через минуту Сердар Азмун забил третий гол.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Пятый канал», GAZETA.SPb и «Невские новости».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Богатые и знаменитые: шесть зданий на набережной реки Мойки, которые должен увидеть каждый

    Готовый маршрут небольшой прогулки вдоль реки, где с основания Петербурга селились самые влиятельные люди города и страны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.02.20
    Будет ли усилено нападение сборной России на Евро-2020
    07.02.20
    Климат. Точка «невозврата» пройдена
    05.02.20
    Какие инструменты нужны для ремонта холодильников?
    04.02.20
    Допуски СРО, лицензии МЧС и прочие разрешения – предложения для Санкт-Петербурга
    03.02.20
    Что такое процедура термаж?
    28.01.20
    Как правильно лечить ИППП
    28.01.20
    Kлиника гинекологии в СПб
    24.01.20
    Трансфер Такуми Минамино: как это повлияет на прогнозы от БК 1xBet?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram