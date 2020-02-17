Картина дня: угроза наводнения в Петербурге и дебютный гол Малкома за «Зенит»

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал ураган Виктория, отголоски которого дошли до Петербурга. Дирекция комплекса защитных сооружений решила полностью закрыть затворы дамбы. По указанию капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ночью уровень воды в реках может подняться до 180 сантиметров, а порывы ветра – достигнуть 28 метров в секунду. В городе объявлен «оранжевый» уровень опасности. Но по словам синоптиков, Виктория в ближайшее время покинет регион, и в Петербурге наступит похолодание.

Второй темой, согласно «Монитору», стало принудительное помещение Аллы Ильиной под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу. Девушка, сбежавшая ранее из карантина, отправлена туда по решению суда. В карантине находятся люди, у которых подозревают коронавирус.

Третьей темой дня стал дебютный гол бразильца Малкома за «Зенит». Первыми об этом написали topspb.tv (18:40) и «Невские новости» (19:05). Петербургская команда находится на сборах в турецком Белеке. Футбольный клуб провёл в понедельник сразу два товарищеских матча. Днём «Зенит» обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 4:2, вечером одержал победу над «Кайратом» из Казахстана – 3:1. Малком забил на 25 минуте, открыв счёт. На 68 минуте отличился Дуглас Сантос, а всего через минуту Сердар Азмун забил третий гол.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Пятый канал», GAZETA.SPb и «Невские новости».