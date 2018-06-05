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Tele2 приготовила «Гол» для футбольных болельщиков

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© Фото: Tele2

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Специальные тарифные предложения для футбольных болельщиков включают выгодные условия для международных и междугородних звонков, мобильного интернета.

Tele2 представила специальные тарифные предложения для болельщиков, которые приедут из Европы, США, Канады и Китая на самое ожидаемое футбольное событие года. «Гол» и «Супер Гол» включают пакет минут для звонков в любые страны мира и по России, предусматривают нотификацию на английском и китайском языках.

Предложения для футбольных болельщиков включают выгодные условия для международных и междугородних звонков, мобильного интернета и действуют по всей России. За двухнедельную плату 20 долларов, или фиксированные 1260 рублей, пользователи предложения «Гол» получают 15 минут международных звонков и 100 минут на все номера России. Кроме того, болельщикам также доступны 10 Гб интернет-трафика на 4G-скоростях.

Оператор также подготовил для футбольных фанатов предложение «Супер Гол» с расширенным объемом услуг и абонентской платой 30 долларов, или 1890 рублей в месяц. Оно включает 30 минут для звонков в любые страны мира и 200 минут на все российские номера. Абоненты могут скачивать до 20 Гб интернет-трафика.

Предложения «Гол» и «Супер Гол» позволят болельщикам свободно пользоваться услугами связи во время переездов между городами проведения футбольного первенства. Все входящие звонки бесплатны и не расходуют пакет включенных минут. В поездках по России мобильный трафик расходуется из пакетов в 10 и 20 Гб соответственно. Пользователям также предоставляется безлимитный доступ к главному сайту футбольного турнира Welcome2018.com.

Все клиенты получают информационную поддержку на английском и китайском языках. Кроме того, абоненты Tele2 могут воспользоваться бесплатной круглосуточной помощью по медицинским, юридическим и справочным вопросам на любых языках.

«По прогнозам, на главное футбольное первенство года в Россию приедет около 1,5 млн иностранных болельщиков. Масштабное спортивное событие пройдет в 11 городах России, и, конечно, любители футбола будут много перемещаться между площадками турнира. С этой точки зрения нам важно было сохранить для них традиционные выгодные условия Tele2 для поездок по России: высокоскоростной интернет без доплат, бесплатные входящие звонки и расход минут из пакета. К этим условиям мы добавили минуты для междугородних и международных звонков. При разработке продукта Tele2 проанализировала стоимость услуг зарубежных операторов. «Гол» и «Супер Гол» для иностранных гостей сформированы с учетом этих данных и потому предлагают пользователям оптимальные условия», – рассказывает Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

Подключить тариф можно в точках продаж Tele2 на вокзалах, в аэропортах, гостиницах, торговых центрах и самых посещаемых местах городов, где пройдет первенство. Подробная информация о предложениях Tele2 для болельщиков по ссылке.

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