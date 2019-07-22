Банк «Санкт-Петербург» выдаст СПб ГУП «Горэлектротранс» кредит на новые трамваи

Банк «Санкт-Петербург» выиграл конкурс на оказание финансовых услуг СПб ГУП «Горэлектротранс». Банк выдаст учреждению невозобновляемую кредитную линию на 1 995 млн рублей. Срок кредита – до 31 мая 2020 года.

Средства будут использованы для приобретения партии из 21 нового низкопольного трамвая «Витязь-М», которые будут обслуживать пассажиров юго-запада Петербурга. Трехсекционные трамваи должны быть поставлены городу до 1 сентября, их произведет ООО «ПК «Транспортные системы». Поставка первых вагонов в Трамвайный парк №8 началась 14 июля. Для восьмого парка это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет (не считая 4 низкопольных вагонов 2014 года).

В ходе процедуры закупки максимальная начальная цена контракта была снижена на 31 млн рублей. Соответствующее предложение Горэлектротранс, как заказчик, направил в адрес «ПК Транспортные системы», единственной заявившейся на аукцион. Итоговая сумма контракта составила 1,995 млрд рублей.

Трамваи «Витязь-М» являются полностью российской разработкой. Это новое поколение трехсекционных низкопольных трамваев, удобных для посадки и высадки всех категорий пассажиров, в том числе маломобильных: пожилых людей, родителей с детьми, лиц с ограниченными возможностями. «Витязи-М» располагают 60 креслами для сидения, их общая вместимость составляет 260 человек. Трамваи оснащены климатическими установками, светодиодными табло, системами видеонаблюдения, кнопками для открывания дверей и имеют расширенную площадь остекления. Срок службы таких вагонов – 30 лет.

Примечательно, что все вагоны «Витязь-М» поставки 2019 года собираются в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта.

«Будучи, в первую очередь, петербургским банком, мы рады возможности оказать городу помощь в улучшении транспортной инфраструктуры. На протяжении многих лет мы принимаем активное участие в повышении качества жизни горожан, и намерены продолжить эту деятельность в дальнейшем», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.