  • 23 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 63.0349  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 70.8700  
Нефть($) 22.07.2019 63.37 +0.92
Нефть(p) 22.07.2019 4095.69 +66.68

Банк «Санкт-Петербург» выдаст СПб ГУП «Горэлектротранс» кредит на новые трамваи

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Банк выдаст учреждению невозобновляемую кредитную линию на 1 995 млн рублей. Срок кредита – до 31 мая 2020 года.

Банк «Санкт-Петербург» выиграл конкурс на оказание финансовых услуг СПб ГУП «Горэлектротранс». Банк выдаст учреждению невозобновляемую кредитную линию на 1 995 млн рублей. Срок кредита – до 31 мая 2020 года.

Средства будут использованы для приобретения партии из 21 нового низкопольного трамвая «Витязь-М», которые будут обслуживать пассажиров юго-запада Петербурга. Трехсекционные трамваи должны быть поставлены городу до 1 сентября, их произведет ООО «ПК «Транспортные системы». Поставка первых вагонов в Трамвайный парк №8 началась 14 июля. Для восьмого парка это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет (не считая 4 низкопольных вагонов 2014 года).

В ходе процедуры закупки максимальная начальная цена контракта была снижена на 31 млн рублей. Соответствующее предложение Горэлектротранс, как заказчик, направил в адрес «ПК Транспортные системы», единственной заявившейся на аукцион. Итоговая сумма контракта составила 1,995 млрд рублей.

Трамваи «Витязь-М» являются полностью российской разработкой. Это новое поколение трехсекционных низкопольных трамваев, удобных для посадки и высадки всех категорий пассажиров, в том числе маломобильных: пожилых людей, родителей с детьми, лиц с ограниченными возможностями. «Витязи-М» располагают 60 креслами для сидения, их общая вместимость составляет 260 человек. Трамваи оснащены климатическими установками, светодиодными табло, системами видеонаблюдения, кнопками для открывания дверей и имеют расширенную площадь остекления. Срок службы таких вагонов – 30 лет.

Примечательно, что все вагоны «Витязь-М» поставки 2019 года собираются в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта.

«Будучи, в первую очередь, петербургским банком, мы рады возможности оказать городу помощь в улучшении транспортной инфраструктуры. На протяжении многих лет мы принимаем активное участие в повышении качества жизни горожан, и намерены продолжить эту деятельность в дальнейшем», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

    читать далее →

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    «Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие заведения Северной столицы, где можно поесть индийской еды, послушать красивую музыку и отдохнуть в окружении красок и контрастов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы
    17.07.19
    Ландшафтный дизайн с помощью керамогранита
    12.07.19
    Термодревесина от компании LunaWood
    11.07.19
    Виды матрасов
    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram