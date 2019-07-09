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Банк «Санкт-Петербург» профинансирует закупку уборочной техники для Петербурга на 3 млрд рублей

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© Фото: gov.spb.ru

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Банк выделяет средства СПБ ГУДП «Центр» в виде невозобновляемой кредитной линии на год.

СПБ ГУДП «Центр», подведомственный комитету по благоустройству администрации Петербурга, 21 июня провел аукцион на финансирование закупки 471 единицы техники для содержания автомобильных дорог Петербурга. Победителем аукциона стал банк «Санкт-Петербург».

Банк профинансирует закупку автомобильной техники для нужд города в объеме 3 млрд рублей. Это позволит повысить качество и оперативность уборки улиц Петербурга. Банк выделяет средства СПБ ГУДП «Центр» в виде невозобновляемой кредитной линии на год.

На выделенные средства СПБ ГУДП «Центр» планирует закупить:

– 40 многофункциональных коммунальных машин «Мультимобиль» серии СК-15 для комплексной уборки проезжих частей и тротуаров. Машины оснащены поливомоечным, пескоразбрасывающим, снегоуборочным оборудованием, а также самосвальным кузовом, что позволяет эксплуатировать такую технику круглогодично;

– 128 машин для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ. Машины предназначены для очистки проезжей части и тротуаров от снега и мусора с помощью навесного оборудования;

– 110 многофункциональных погрузчиков Wille465 с комплектом навесного оборудования, предназначенных для уборки узких тротуаров исторической части города;

– комбинированные дорожные машины ЭД300АК с навесным оборудованием, 74 штуки - на базе трехосного КАМАЗа-65115 и 119 штук на базе КАМАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой.

«Банк «Санкт-Петербург», как городской банк, осознает важность пополнения парка техники, наводящей порядок в городе. Уборка городских магистралей, санитарная очистка и вывоз снега – одна из важнейших задач, обеспечивающих бесперебойное и безаварийное движение автотранспорта в Петербурге, и мы рады оказать помощь городу в финансировании данного проекта», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

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