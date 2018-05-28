Хостел Graffiti L в двух минутах ходьбы от Невского проспекта

Принято считать, что бюджетное жилье и комфортное – это два разных типа. Особенно если речь идет о Питере. Это действительно так, но из любого правила есть исключения. В данном случае речь идет о хостеле Graffiti L, расположенном в двух минутах пешей ходьбы от Невского проспекта и метро «Площадь Восстания».

Заведение очень модное и концептуальное, со свежим дизайнерским ремонтом. Стоимость проживания даже в высокий сезон неожиданно гуманная: от 360 рублей в сутки за место в 10-местном номере до почти 3000 рублей за отдельный люкс собственным туалетом и душем. В цену входят бесплатный Wi-Fi, холл с телевизором, кухня с посудой и современной бытовой техникой, душ на этаже, в комнатах – индивидуальные сейфы. За дополнительную плату можно заказать вкусный завтрак и взять напрокат велосипед.

Если же вы переезжаете в Питер на относительно долгое время и ищите жилье, воспользуйтесь мнением экспертов по его подбору. При выборе местоположения специалисты рекомендуют учитывать специфику города.

Большинство всех вопросов решается в центральной части, а по ночам разводят мосты. Добраться в спальный район можно только на метро, поэтому желательно, чтобы ваша квартира была в шаговой доступности от станции метрополитена. Если же она будет в центре, это просто идеально.

И тут есть одно но – стоит такое жилье недешево и сдается на длительный срок с предоплатой. Оптимальная альтернатива – проживание в хостеле, например, Graffiti L, расположенном в двух минутах ходьбы от метро «Площадь Восстания». За ~10 тыс. рублей в месяц вы сможете жить в минуте ходьбы от Невского, в помещении со свежим ремонтом и модным дизайнерским интерьером. Звучит как фантастика, но это так.

В цену входят:

• удобства на этаже;

• индивидуальные камеры хранения;

• оборудованная и укомплектованная посудой кухня;

• возможность пользоваться компьютером и бесплатным Wi-Fi, а также феном, утюгом, гладильной доской.

В хостеле есть гостевые комнаты для друзей и родственников, общие гостиные и игровые. Регулярно проводятся модные тусовки, мастер-классы, ивенты. Бонус – приветливый и профессиональный персонал.

Скидки при длительном проживании и/или раннем бронировании – до 55%. Снять хостел на месяц в Петербурге можно здесь на сайте.