X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей

X5 Retail Group (X5) и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» объявляют о заключении соглашения о совместной поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Александр Калинин, президент «Опоры России», и Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group.

Стороны договорились формировать благоприятные условия для поддержки и развития предпринимательства в области производства продуктов питания, придавая большое значение развитию сотрудничества с региональными отделениями «Опоры России», отраслевыми ассоциациями и объединениями участников продовольственного рынка.

Стороны будут привлекать к сотрудничеству с торговыми сетями X5 Retail Group малых и средних российских производителей продовольствия, а также совместно организовывать для них образовательные проекты о специфике работы с крупными торговыми сетями.

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X5 Retail Group системно работает с компаниями малого и среднего бизнеса. Торговые сети X5 не только реализуют продукцию, производимую предприятиями малого и среднего бизнеса, но и предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса торговые площади в аренду. Магазины российских производителей продуктов располагаются как в прикассовой зоне, так и в торговом зале, в формате shop-in-shop. Сотрудничество в области субаренды открывает широкие возможности для масштабирования малого бизнеса, который получает стабильный покупательский трафик и, соответственно, канал сбыта, а также перспективы собственного роста по мере увеличения числа магазинов X5.

С 2013 года X5 привлекла к сотрудничеству более 5500 частных предприятий, которые открыли более 29 тыс. собственных торговых точек в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Большинство партнеров, заключивших договоры с X5, – это фермеры в статусе индивидуальных предпринимателей, малые и средние компании, реализующие продукты питания, детские товары, и оказывающие различные бытовые услуги.

Совместно с «Опорой России» в 2017 году X5 провела первую деловую игру «Цепная реакция» для небольших производителей продовольствия, позволяющую понять основные принципы работы крупной сети, ее требования к производителям и организации бизнес-процессов. Участники игры делились на команды поставщиков и ритейлеров. Ритейлеры анализировали свои потребности и планировали, как и с какими поставщиками они будут сотрудничать. В переговорах команды учитывали динамику потребительского спроса, программируемый и недооцененный спрос, планировали списание товаров, чтобы в результате повлиять на коэффициент удовлетворенности местных жителей.