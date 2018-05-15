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Татуировки на руке для девушек – оригинально, стильно, креативно

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© Фото: artofpain.ru

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Татуировки на руке для девушек в последнее время получили широкое распространение.

В древности считалось, что нательные рисунки придают мистические способности обладателю или защищают его от злых духов. В некоторых странах и по сей день татуировка – это не украшение, а традиция, по которой можно узнать принадлежность к роду, состоит ли девушка в браке, сколько у нее детей и т. д. Современная молодежь наносит тату с целью выделиться из толпы, донести какое-то сообщение миру.

Самый популярный вид татуировки для девушек – изображение на плече. Это может быть маленький изящный рисунок для себя или яркий и броский – на всеобщее обозрение. Чтобы понять, насколько подойдет вам то или иное изображение, нужно посмотреть его на фотографиях моделей, примеры тату на руке для девушек представлены на сайте http://artofpain.ru/mesta/tatu-na-ruke?type_page=female. К вопросу нанесения тату на руку нужно подойти со всей ответственностью, такое украшение не снимешь и не смоешь. Даже если позволяет дресс-код, важно понимать значение рисунка.

Новомодной тенденцией в нательной росписи стало тату на пальцах девушек. Любительницы такого вида искусства пришли к выводу, что рисунок на этой части тела приковывает взгляды сильного пола к татуировке и что на изящных пальчиках он смотрится нежно и привлекательно. К тому же такое тату не очень распространено, что позволяет стать оригинальной в выборе. Если у девушки к тому же красивая жестикуляция, успех ей обеспечен. Это вдохнет в рисунок жизнь и выразит посыл окружению без слов.

Запястье подойдет для небольших рисунков, выполненных у хорошего мастера, они украсят лучше браслета. Тату открывается не всякому взгляду, так как запястье – достаточно интимная зона, которая легко скрывается под рукавом одежды.

Популярные изображения:

  • надписи (жизненное кредо, важная информация, девиз носителя и др.);
  • иероглифы, славянские руны или кельтские письмена – знаки с большой смысловой нагрузкой, обязательно убедитесь в правильности написания перед процедурой, один неверный символ может изменить всю идею;
  • звезда или россыпь звезд;
  • сердечки;
  • птицы;
  • браслеты, цепочки;
  • знаки бесконечности;
  • абстракция.
 

На предплечье тату наносятся из нескольких побуждений:

  • удобство – участок тела, который часто бывает открытым, но при желании его легко можно закрыть;
  • оригинальность – можно набить одну половину изображения на одной руке, а вторую – на другой, только соединив руки можно увидеть картину в целом;
  • минимум неприятных ощущений – процедура нанесения тату на предплечье безболезненна.

 

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