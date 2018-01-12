Правила выбора штор – советы профессиональных дизайнеров

Шторы – это не просто атрибут интерьера, а дополнение к общему дизайну помещения, поэтому важно, чтобы они гармонично смотрелись, создавая уютную и располагающую обстановку. Их необходимо подбирать с учетом общего тона помещения, чтобы они сочетались хотя бы с одним компонентом, расположенным в комнате. К примеру, с мебелью, ковровым покрытием, покрывалом, декоративными элементами. При выборе данного атрибута часто возникают проблемы. Для того чтобы упростить ситуацию, предлагаем ознакомиться с некоторыми рекомендациями дизайнеров.

Выбор штор: рекомендации дизайнеров

Основное правило и совет – не переусердствовать, ведь основная функция штор – это не только защита от солнечных лучей и пыли, но и украшение окна и всего интерьера.

Также необходимо придерживаться таких рекомендаций: