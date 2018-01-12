Правила выбора штор – советы профессиональных дизайнеров

Шторы – это не просто атрибут интерьера, а дополнение к общему дизайну помещения, поэтому важно, чтобы они гармонично смотрелись, создавая уютную и располагающую обстановку. Их необходимо подбирать с учетом общего тона помещения, чтобы они сочетались хотя бы с одним компонентом, расположенным в комнате. К примеру, с мебелью, ковровым покрытием, покрывалом, декоративными элементами. При выборе данного атрибута часто возникают проблемы. Для того чтобы упростить ситуацию, предлагаем ознакомиться с некоторыми рекомендациями дизайнеров.
Выбор штор: рекомендации дизайнеров
Основное правило и совет – не переусердствовать, ведь основная функция штор – это не только защита от солнечных лучей и пыли, но и украшение окна и всего интерьера.
Также необходимо придерживаться таких рекомендаций:
- Выбор в тон обивки мебели или коврового покрытия. Не рекомендуется ориентироваться на цвет обоев, при этом важно подобрать материал на тон светлее или темнее, чем стены.
- Шторы в одном цвете без рисунка и декоративных элементов подходят под любой стиль. Если же вы выбрали вариант с рисунком, то он должен быть нейтральным, слегка заметным. Если вы предпочитаете ярко выраженный принт, то постарайтесь грамотно его вписать в общее стилистическое оформление.
- Важно правильно подобрать дизайн атрибута. Можно руководствоваться двумя правилами. Первое – ориентир на классический декор и оформление, а именно на разные украшения, детали, элементы. Второе – шторы и общий интерьер помещения это две разных составляющих. Подобрать дизайн и дать грамотные рекомендации помогут опытные специалисты, для этого вам необходимо перейти по ссылке http://kolinkor.ru/slovo-nashim-dizajneram.
- Качество и материал. Прочным и проверенным материалом является полиэстер, который может комбинироваться с хлопком. Именно такое сочетание и внешне смотрится красиво, и ухаживать за ними в домашних условиях легко. Также можете выбрать вискозу, а если привлекают шторы из бархата, то учитывайте тот момент, что самостоятельно ухаживать за ними очень сложно, поэтому лучше отдавать их в химчистку. Для кухни оптимальным материалом является лен.
- Будьте внимательны при выборе декоративных элементов и украшений для помещения с небольшой площадью. Также важно правильно подобрать параметры, габариты изделия.
- Сделать более компактной большую комнату позволят декоративные занавесы.
- В комнате с низкими потолками не рекомендуется использовать ламбрекен или драпировку. Если же помещение большое, то отлично подойдет модель со сборкой (лучше, если она в три раза превышает длину карниза).
- Если помещение узкое рекомендуется использовать шторы с горизонтальными полосами, а если с низкими потолками – то с вертикальными.
- Для небольших комнат подходит ламбрекен.
- В темных квартирах с плохим освещением не стоит использовать плотные ткани.