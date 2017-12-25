Более 20 лет потребуется на решение «квартирного вопроса»

Несмотря на стахановские темпы строительства нового жилья, почти половина российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«С 2005 года в 1,5 раза сократилась потребность населения в улучшении жилищных условий – с 61% до 45% семей, но она все еще остается высокой», – отметил глава Минстроя РФ.

По данным Росстата, с 2005 по 2016 год в России было построено почти 800 млн кв. метров жилья. Исходя из этих цифр, чтобы полностью удовлетворить российское желание жить комфортно, необходимо построить еще 2 млрд кв. метров жилья. С нынешними темпами стройки потребуется более 20 лет для ликвидации «квартирного» вопроса. При этом спрос остается на низком уровне – миллионы «квадратов» жилья «простаивают».

«Потребность страны в новом современном жилье была и остается высокой. И речь не только о людях, не имеющих жилплощади, или семьях, нуждающихся в квартире большего метража, – говорит директор по продажам Seven Suns Development Алексей Бушуев. – Не стоит забывать и о качестве массовой панельной застройки советского периода, естественном износе коммуникаций и высокой доле строений, которые по срокам службы близки к аварийному состоянию. Очевидно, что каждый человек хочет жить в новом доме с надежной инженерией, современным оборудованием и комфортными планировками. Текущие темпы ввода жилья в стране еще далеки от того, чтобы полностью перекрыть существующие потребности».