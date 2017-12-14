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Стальные штампованные диски для внедорожников: преимущества и тонкости ухода

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© Фото: orw-wheels.com

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Стальные штампованные диски имеют массу неоспоримых преимуществ. Правила ухода за стальными дисками.

Внедорожники – транспортные средства, из которых владельцы стремятся «выжать» максимальную производительность. Они сочетают в себе привлекательный внешний вид, высокую проходимость и долговечность. Достигаются указанные характеристики не только благодаря технологичности и мощности автомобилей, но и за счет использования комплектующих с повышенными показателями надежности. К числу последних относятся и колесные диски. Эксперты рекомендуют устанавливать на внедорожные автомобили стальные штампованные модели. В чем заключаются их преимущества? Как ухаживать за дисками из стали, полученными путем штамповки?

Неоспоримые преимущества стальных штампованных дисков

 

Популярность комплектующих данного типа обуславливается их низкой ценой и набором положительных характеристик. Они производятся по простой технологии. Штампованные изделия обладают повышенной пластичностью. Это позволяет оперативно исправлять изъяны и деформации, полученные при ударах. Легкосплавные и кованые аналоги от нагрузок теряют целостность, что делает ремонт невозможным.

Современные стальные диски имеют привлекательный внешний вид. Для достижения высокой эстетичности производители используют различные способы обработки, окрашивания. Убедиться в этом несложно. Достаточно изучить внедорожные диски Off Road Wheels, представленные на сайте https://orw-wheels.com/. Продукция указанного бренда наделена такими достоинствами, как:

  • широкий модельный ряд;
  • высокое качество, подтвержденное сертификатами;
  • увеличенная прочность и износоустойчивость;
  • повышенная антикоррозийная защита.
 

Применять стальные штампованные диски для комплектации внедорожников особенно рекомендуется в холодное время года.

Особенности ухода за стальными штампованными колесными дисками

 

Чтобы продлить срок эксплуатации данных изделий, необходимо соблюдать требования производителя, касающиеся обслуживания и ухода. Доверять выравнивание вмятин нужно только опытным специалистам проверенных СТО.

Для устранения загрязнений допускается использование средств, созданных на основании кислот. Они отличаются увеличенной эффективностью и безопасностью для стальных поверхностей. После очистки грязи рекомендуется нанесение защитных средств – жирных питательных смазочных материалов. Последние препятствуют процессам окисления и предупреждают негативное влияние агрессивных атмосферных условий.

 

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