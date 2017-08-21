Выигрывай и получай каждый месяц букет цветов!

Цветы на 24000 рублей за репост

Целый год раз в месяц интернет-магазин будет присылать выигравшему букет цветов стоимостью 2 000 рублей. Побеждайте и получайте любые цветы из каталога. Вы сможете дарить своим близким букеты, и это ничего не будет вам стоить!

Семицветик продает букеты по низким ценам, поэтому на 2 000 рублей вы сможете собирать пышные букеты из любых цветов. В вашем распоряжении даже редкие черные розы. Если не захотите самостоятельно собирать букет, выберете готовый из каталога. Обратите внимание на авторские букеты - это эксклюзивные работы флористов компании. Гарантируем, что за год букеты ни разу не повторятся.

Как стать цветочным магнатом:

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Ждите подведения итогов

Поздравьте себя с победой

Составляйте список желанных букетов

Желаем удачи! Семицветик, с любовью к вам и цветам.

Магазин потрясающих цветов

Семицветик больше десяти лет создает неповторимые цветочные композиции. В Петербурге компания стала одной из ведущих. Небольшие шедевры Семицветик будут радовать вас и близких как минимум неделю.

В магазине работают лучшие флористы города. Они всегда в курсе трендов цветочного бизнеса и могут предложить свежую идею. Флористы воплотят в реальность любые пожелания клиента. К их услугам свежие цветы со всего мира.

Семицветик больше десяти лет создает неповторимые цветочные композиции. В Петербурге компания стала одной из ведущих. Небольшие шедевры Семицветик будут радовать вас и близких как минимум неделю.

В магазине работают лучшие флористы города. Они всегда в курсе трендов цветочного бизнеса и могут предложить свежую идею. Флористы воплотят в реальность любые пожелания клиента. К их услугам свежие цветы со всего мира.

Семицветик занимается постоянными поставками таких редких цветов, как черные, радужные или синие розы. Их цвет не померкнет и не изменится. Даже если на поиск редкого подарка осталось всего пара часов, сотрудники салона найдут именно то, что вы ищете. Этим могут похвастаться только несколько магазинов!

Выбрать и заказать букет вместе с Семицветик - пара минут. Вам тут же перезвонит менеджер и уточнит детали покупки и доставки. Круглосуточная доставка цветов - большое преимущество Семицветик. Вы получите цветы вовремя. Не важно, в какой точке Петербурга или Ленинградской области вы находитесь. Закажите букет ночью, и уже утром он будет в ваших руках или доставлен адресату. Если хотите сделать сюрприз в три часа ночи - это не проблема! Строго в обозначенное время курьер привезет цветы.

Семицветик не просто продает цветы, он дарит радость своим клиентам!

Официальный сайт интернет-магазина semicvetic.com