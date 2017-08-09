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Регистрация на Student Baltic Weekend продолжается

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© Фото: balticweekend.com

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Молодые специалисты вместе с ведущими экспертами обсудят коммуникации, PR, маркетинг и рекламу.

В Петербурге 13 сентября пройдет ежегодная конференция Student Baltic Weekend для молодых специалистов в области PR, маркетинга и рекламы. Вместе с ведущими экспертами участники обсудят как изменятся коммуникации, почему коммуникатор — профессия будущего и какие сферы наиболее перспективны для развития карьеры. Организаторами конференции выступают коммуникационное агентство SPN Communications и Университет ИТМО.

Student Baltic Weekend – это площадка для развития потенциала студенческого сообщества, чья будущая деятельность связана с массовыми коммуникациями, рекламой и маркетингом. На международной студенческой конференции ежегодно собираются более 800 молодых людей из России и стран ближнего зарубежья, заинтересованных в своем карьерном росте и будущем успехе.

Участникам конференции дается уникальная возможность встретиться с топ-менеджерами крупнейших российских и зарубежных компаний, известными журналистами, представителями образовательных структур и общественных организаций, которые готовы делиться своим опытом в процессе лекций, а также отвечать на важные для молодых специалистов вопросы.

В разные годы форума в список спикеров входили такие выдающиеся профессионалы, как министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, директор по связям с общественностью «Яндекс» Очир Манджиков, директор департамента корпоративных коммуникаций бизнес школы «Сколково» Анна Харнас, директор по связям с общественностью LG Electronics в России и СНГ Татьяна Шахнес, PR-директор «Мегафон Северо-Запад» Кермен Манджиева.

В рамках Student Baltic Weekend студенты получают не только полезные знания и навыки, перспективные знакомства в сфере массовых коммуникаций, но и возможность получить памятные призы от партнеров мероприятия.

Яркой и завершающей частью форума станет традиционная Students’ Weekend Party, где в неформальной обстановке студенты проведут время в кругу будущих партнеров в сфере PR, маркетинга и рекламы.

Регистрация открыта до 5 сентября. Участие в студенческой конференции бесплатное. Место проведения Student Baltic Weekend –Петербург, ул. Ломоносова, 9, Университет ИТМО.

Получить дополнительную информацию можно на сайте - http://www.balticweekend.com/stud.

 

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